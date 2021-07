Stort kunsthåndværkermarked tiltrækker tusinder på havnen

- Det er ret imponerende. I lokalavisen stod der dengang, at 10 kunsthåndværkere satte hinanden stævne, og satte nogle små boder op. Det er jo lidt af et spring til de mere end 70 deltagere, der er i år, og som faktisk er en meget eksklusiv grænse for det hele, sagde hun indledningsvist.

Sidste år var markedet corona-aflyst. I år har arrangørerne fået tilladelse til at åbne markedet uden at skulle sektions-indhegne og optælle gæsterne.

- Det centrale punkt i dag er respekt for kunsthåndværket, og her på Ovnhusmarkedet har man fortsat modet til at vurdere og udvælge, selvom der er mange hensyn at tage. Både kollegiale hensyn, lokale hensyn frem for alt og ikke mindst det vanskelige begreb kvalitet, pointerede Lisbeth Tolstrup, der selv var med til at vurdere og udvælge kunsthåndværkere til markedet i 2015-17.