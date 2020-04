Se billedserie Odsherreds Kunstdage gennemføres trods corona-situationen, men ude på de enkelte værksteder og udstillingssteder skal gæsterne kunne holde god afstand til hinanden. (Foto fra 2017). Foto: Per Buurgaard Christensen

Stort kunst-arrangement i pinsen gennemføres

Odsherred - 21. april 2020 kl. 12:50 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds Kunstdage i pinsen 30. maj til 1. juni gennemføres trods corona-epedemien, oplyser direktør Jens Müller fra Destination Sjælland, der har overtaget arrangør-rollen fra det tidligere VisitOdsherred.

Odsherreds Kunstdage har tidligere samlet op imod 30.000 gæster fra nær og fjern, fordelt over de tre pinsedage, med besøg i op imod 60 atelierer, kunstmuseer, værksteder og gallerier.

- Vi vil rigtigt gerne vise Odsherreds stærke kunsthåndværk og kunst frem, men selvfølgelig skal det være på en sikker måde, hvor man kan holde god afstand til hinanden, og man spritter hænder af, siger direktøren.

- Vi har ringet rundt til kunsthåndværkere, kunstnere og udstillingssteder, om de synes, det er en god idé at gennemføre Odsherreds Kunstdage, og den overvejende del - godt 50 - har sagt ja, og at de er glade for, at vi kører videre med det i år, siger Jens Müller.

- Ude på de enkelte værksteder og udstillingssteder skal man sørge for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver overholdt, så der er plads til, at gæsterne kan holde to meters afstand.

- De mindste lokaler skal lukkes af, så man ikke propper for mange mennesker sammen på få kvadratmeter.

- Det kan være, at der skal være ét sted, man går ind, og en anden dør, man går ud ad. I det hele taget opfordrer vi til, at man tænker over, hvordan man skaber det rigtige flow gennem stedet, siger Jens Müller.

- Måske skal nogle stå og vente lidt i kø - med afstand - indtil der bliver plads. Og man kan begrænse antallet af gæster, der er samlet på én gang, ved at spærre nogle af p-pladserne af, siger Jens Müller.

Destination Sjælland leverer håndsprit ud til de steder, der er med i Odsherreds Kunstdage.