Stort bryllup aflyst - men hvad med en hyggelig koncert hjemme i dagligstuen

- Det var med det samme, så begyndte de at melde afbud og udsætte at fejre bryllupper og fødselsdage til næste år, siger John Larsen fra Nice Guys.

- Vi kan rykke ud meget hurtigt med vores nye koncept, hvor vi kommer uden stort anlæg, kun med to akustiske guitarer, bas og en cajon i stedet for det store trommesæt. Det hele kan transporteres på cykler. Vi skal ikke bruge meget plads, siger John Larsen.

- Der er en anden intimitet ved det, uden at vi rører ved hinanden. Det er vigtigt her i en corona-tid, mener John Larsen.

- For os handler det her også om at tilpasse musik-udfoldelsen til, hvad der er muligt her i corna-tiden, siger John Larsen.