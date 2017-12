Storsvindler franarrede festival 50.000 kroner

Nakke Festival blev franarret 50.000 kroner af en mand, der nu er blevet dømt ved Retten i Holbæk for en lang række bedragerisager. Foto: Hans Jørgen Johansen

Odsherred - 03. december 2017 kl. 11:21 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lille alternative musikfest, der i over 20 år har været en fast del af landsbysamfundet Nakke ved Rørvig, og er kendt for at omfavne og hylde mangfoldigheden og undergrundsmusikken led en økonomisk bet i kølvandet på festivalen i 2016. Ikke på grund af svigtende publikum eller ugunstige vejrforhold, som før har givet lavvande i kassen for danske festivaler. Tværtimod var 2016 et ret godt festivalår i med udsolgte Nakke-billetter og en bar, der løb tør for øl,selvom man havde købt 20 procent ekstra i forhold til året før.

Men den sommer lykkedes det en nu 42-årig mand at snyde festivalen for 50.000 kroner. Penge, som skulle være gået til vedligeholdelse af festivalens udstyr og inventar.

- Vi valgte, at det ikke skulle gå ud over de velgørende formål, som vi hvert år donerer vores overskud til. Det år donerede vi over 100.000 kroner, fortæller Jon Bjarnhof, som indtil næste generalforsamling er formand for festivalen.

I et interview til Nordvestnyt fortæller han om, hvordan svindlen foregik i dagene efter festivalen, hvor manden var kontaktperson for leverandøren af sikkerhedsvagter og opgav et forkert kontonummer, som de 50.000 kroner skulle indbetales på.

Jon Bjarnhof vidnede også mod manden i sidste uge, da Retten i Holbæk tog hul på en sag, hvor den 42-årige stod anklaget for i alt 11 forhold af bedrageri. Retten kendte onsdag manden skyldig i otte anklagepunkter og straffede ham med fængsel i ni måneder, hvoraf de tre skal afsones straks. Den øvrige fængselsstraf kan han slippe for, hvis han udfører 120 timers samfundstjeneste og holder sig indenfor lovens rammer i et år. Manden har nu har 14 dage til at anke afgørelsen.