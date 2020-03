Der er travlhed i produktionen på Storøghage Kartofler, hvor alle lægger ekstra timer i puljen, for at få friske forsyninger med kartofler ud til butikkerne. Privatfoto.

Storøhage har travlt: knokler med kartofler i krisen

- Folk spiser lige pludselig kartofler. Først hamstrede folk alt, hvad der var, og tømte derefter butikkerne, og det betyder så minimum to-tre arbejdsdage for os, hvor vi er nødt til at arbejde længe, for at kunne følge med, så først butikkerne og derefter lagrene er fyldt op igen. Og nu lukker caféer og restauranter, som igen betød øget salg i butikkerne, forklarer kartoffelavleren.