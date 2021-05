Skateparken i Nyøbing er godt slidt, men gode kræfter arbejder på at få den gjort lovlig og der skal dannes en egentlig forening. Foto: Marianne Nielsen

Stormøde om forening til skaterne i Nykøbing

Odsherred - 06. maj 2021 kl. 20:48 Kontakt redaktionen

Arbejdsgruppen omkring revitaliseringen og lovliggørelsen af skateparken i Nykøbing har inviteret til stormøde mandag aften ved ramperne på Havnevej 18 i Nykøbing.

Klokken 19.30 er alle, der har lyst til at hjælpe med at få etableret foreningen omkring skatebanen inviteret til at komme og give sig til kende. Der er nemlig brug for flere frivillige for at få projektet til at lykkes.

»Det er et stort koordineringsarbejde at få etableret foreningen og planlagt arbejdsopgaver, og samtidig er der meget praktisk, der skal løses. Vi har både brug for hoveder der kan organisere, og hænder, der kan tage fat på en arbejdsdag«, lyder oplægget til stormødet, hvor man også opfordres til at række hånden i vejret, hvis man har mod på at være en del af bestyrelsen eller har evnerne til at tage fat omkring det praktiske arbejde.

Foreningsdannelsen kommer i kølvandet på det faktum, at det i vinter blev kendt, at selve anlæggelsen af banen var ulovlig, da der ikke forelå en byggetilladelse og at nogle af ramperne ligeledes var så slidte, at de ikke er lovlige at bruge. Samtidig var ansvarsfordelingen utydelig i den nuværende konstruktion, hvor skatebanen reelt er en del af STU Odsherreds legeplads.

Der er dog stor politisk og administrativ velvilje til at få alle papirer og tilladelser bragt i orden, og en gruppe forældre gået sammen om at få etableret en egentlig forening.mani

