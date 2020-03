Storken er landet i Odsherred

I disse corona triste tider, er der gudskelov også lyspunkter, og et af dem har 16-årige Sofie Andersen, fra Grevinge, været så vaks at fange med sit kamera.

I går landede et meget fint eksemplar af den hvide stork nemlig ved Strandvangsvej 10 i Grevinge.

Der er tale om en stork, der er tidligt på færde, for storken ankommer som regel til sin yngleplads fra omkring 1.april, og ifølge litteraturen, så vender storkene ofte tilbage til det sted, hvor de er udruget, så der er muligvis tale om en vaskeægte odsing, der er vendt hjem.