Jørn Dahl, Bornholm, afleverede sommerhusnøglen lørdag og kunne se tilbage på en dejlig uge i Odsherred med familien.

Store skiftedag i Odsherred

Odsherred - 25. juli 2020 kl. 20:31 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har ikke tid til at snakke, for vi skal afsted, så vi undgår kø på Storebæltsbroen ligesom sidste lørdag, men du må meget gerne skrive, at vi har haft et fantastisk ophold!

Kvinden i gul sommerkjole smiler undskyldende og skynder sig ud i bilen til den ventende familie.

Det er lørdag, klokken er lidt i 10, og hun har lige afleveret nøglen til en feriebolig hos Sol og Strand på Svanetorvet i Nykøbing.

Jørn Dahl fra Bornholm tager sig tid til at tale. Han afleverer en sommerhus-nøgle efter en uge på Odden sammen med sin familie.

- Det har været interessant at være her i Odsherred. Udover Odden har vi især været i Rørvig og i Nykøbing. Det eneste, vi på forhånd vidste, vi ville se, var sandskulpturerne i Hundested. Det er første gang, vi er her. Vi rejser rundt forskellige steder i landet, men vi kan bestemt godt finde på at komme igen, siger Jørn Dahl, som også synes, at vejret har været ganske fint.

Tyske Sylvia Plaschke fra Braunsweig har også nydt opholdet i Odsherred - i et sommerhus på Ellinge Lyng.

- Det har været meget fint. Vejret har været så godt, at vi har været i vandet flere gange. Det var slet ikke koldt. Vi har nydt at være i Nykøbing, som er en dejlig by med gode restauranter. Vi var også en tur i København, fortæller Sylvia Plaschke, inden hun afleverer sin nøgle.