Store problemer for weekendens dækning af sygeplejersker: Flere hjemmesygeplejersker sendt hjem til test

Ifølge centerchef Rikke Kragh Iversen, fra Odsherred Kommune, er medarbejderen blevet smittet uden for arbejdstid, men vedkommende har været på arbejde og har haft kontakt med kolleger og borgere, og derfor er der risiko for at de er smittet.

De manglende sygeplejersker giver store huller i særligt weekendens vagtplan, og derfor er hjemmesygeplejens ledere og medarbejdere i fuld sving med at kreere løsninger, så borgere med behov for sygeplejerskehjælp bliver generet mindst muligt, og centerchef Rikke Kragh Iversen skriver til byrådet, at hun beder om politikernes forståelse for situationen, og at hun håber, at de har reageret så hurtigt, at potentielle smittekæder kan brydes.