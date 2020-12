Se billedserie Arne Andersen, Bente Eskesen og Freddy Harthimmer fra Lammefjordens Historiske Forening søger penge til 12,5 mio.kr. stort projekt. Foto: Torben Andersen

Store planer med den gamle pumpestation

Odsherred - 10. december 2020 kl. 06:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

12,5 mio. kr.

Det er beløbsstørrelsen på et ambitiøst projekt, som bestyrelsen for Lammefjordens Historiske Forening er gået i gang med.

Planen er at omdanne den gamle pumpestation til et oplevelsescenter. I dag fungerer pumpestationen som museum, og årligt besøger 2000 stedet. Foreningen har købt den gamle pumpestation af Lammefjordens Dige- og Pumpelag for 1 kr.

-Vi har store sale, som vi vil lave om til et eventcenter. Den gamle pumpestation skal føres tilbage til 1873, hvor den blev etableret. Det betyder, at væggene gennem bygningen skal brydes ned, så det historiske træder frem, og der skal være glas i gulvet, så man kan se vandet, men det skal også være sådan, at vi kan servicere gæsterne, siger Freddy Harthimmer fra foreningen.

Taget er utæt, og gulvet er usikkert, så bygningen trænger til en større renovation. Arne Andersen er også medlem af foreningen. Han har gennem mange år fortalte historien om Lammefjordens inddæmning for besøgende.

- Den gamle bygning har i dag ikke nogen praktisk betydning i forhold til at holde Lammefjorden tør, men den er unik, både arkitektonisk og i forhold til at fortælle historien om Lammefjorden, siger Arne Andersen.

Der skal stadig være museum i bygningen.

- Vi skal give den besøgende oplevelsen af, hvor stor hallen i virkeligheden har været, siger Arne Andersen, som håber, at man kan få fat i en attrap af en af de gamle dampmaskiner.

Skuespiller Bente Eskesen er formand for foreningen. Hun er ikke i tvivl om, at der er stor interesse for at høre fortællingen om landindvindingsprojektet.

-Istidsruten ligger jo lige ved pumpestationen. Vi har mange rundvisninger og foredrag. Vi vil meget gerne lave nogle store kulturelle arrangementer, blandt andet med teater og musik. Stedet kan også lejes ud, og her har tidligere været Grand Cru-kåringer to gange, og det er gået fantastisk, for her er så meget sjæl, siger hun.

Foreningen har allerede samlet over 160.000 kr. ind i lokalsamfundet til projektet, men nu skal der gang i fondsansøgningerne. Arkitekt Stig Løcke har udarbejdet en skitse til projektet.

- Pumpestationen er jo porten til Geopark Odsherred, smiler Freddy Harthimmer.