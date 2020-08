Steen Jørgensen giver eksklusiv koncert i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland for kun 50 tilhørere. Her fotograferet på Vig Festival. Foto: Peter Andersen

Store navne men kun 50 publikummer: Vi er forpligtet til at holde liv i kulturen

- Vi havde en forventning om, at der ville blive åbnet mere. Det skete ikke. Så der er ting i kataloget, som ikke bliver til noget, eller som vil blive gennemført med ekstra foranstaltninger, siger leder Jesper Bertelsen.

- Og Bodil Jørgensen og »De forbudte sange«, hvor vi havde satset på 150 publikummer i et samarbejde med LOF - der bliver også kun lukket 50 ind, fortæller Jesper Bertelsen.

Der er ret dårlig økonomi i at holde koncerter med kun 50 publikummer, erkender Jesper Bertelsen.

- Vi føler, at vi som et offentligt sted er forpligtet til at holde liv i så meget af kulturlivet som overhovedet muligt.