Se billedserie Handelslivet har udviklet sig ret uens i Odsherred gennem de sidste otte år. Foto: Torben Andersen

Store forskelle i butiksudviklingen

Odsherred - 21. juli 2021 kl. 14:44 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

På otte år er antallet af butikker i Odsherred steget fra 210 til 213. Det viser den detailhandelsanalyse, som Cowi har udarbejdet for kommunen.

Udviklingen har imidlertid været meget forskellig fra by til by.

Følgende byer og lokaliteter har alle oplevet en fremgang i butiksantallet fra 2013 til 2021: Højby (fra 13 til 16), Odden (fra 8 til 12), Fårevejle (fra 13 til 19), Egebjerg (fra 2 til 7) og Vallekilde-Hørve (fra 6 til 9).

Disse byer har færre butikker end i 2013: Nykøbing-Rørvig (fa 92 til 90), Vig (fra 24 til 18), Asnæs (fra 45 til 36) og Grevinge ( fra 7 til 6).

Poul Offersen, formand for Odsherred Erhvervsforums detailhandelsgruppe, mener, at tallene kan tolkes på flere måder.

- Men jeg ser vores kommune som en stor turistkommune, hvor det handler om at servicere de gæster, som er her. Nogle steder, for eksempel i Fårevejle og på Odden, ser det ud til, at flere har fundet ud af, at gæsterne skal serviceres, og at der er penge i det, siger Poul Offersen, som fortsætter:

- Men tallene fortæller også, at hvis man gerne vil noget, så er man også nødt til at have noget mere at tilbyde i hovedbyerne.

Fremgangen i Fårevejle er næsten på 50 procent.

- Jeg går ud fra, at Ordrup her tæller med. Men her er der jo også nogle meget spændende forretninger, blandt andet købmanden, som er et godt eksempel på, hvordan man kan tilpasse sin forretning til sine kunder, siger han.

Undersøgelsen skelner mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Førstnævnte var der 78 af i 2013 og 81 i 2021. Vig har mistet flest dagligvarebutikker, nemlig fire (fra 14 til 10).

Antallet af udvalgsvarebutikker er 132 i begge år. Asnæs har dog mistet ni udvalgsvarebutikker, dog ikke i bymidten, hvor antallet er 22 som i 2013.

- Jeg synes, at dagligvarebutikkerne har været gode til at holde åbent fra tidlig morgen til aften. Udvalgsforretningerne kan i højere grad gøre det samme, selv om det naturligvis er vanskeligere, hvis man er alene om sin butik. Det er en stor udfordring, og her har vi en opgave i Odsherred Erhvervsforum med at være behjælpelig med at finde løsninger, siger Poul Offersen, som også fremhæver, at turister og landliggere slet ikke handler på nettet så meget, når de er i sommerhuset.

- Her har vi en styrke, og kan vi formå at formidle produkter til dem, så kan vi også fortælle, at vi har netbutikker, hvor de kan handle, når de kommer hjem igen, siger Poul Offersen, som ikke tror, at potentialet for større vækst ligger inden for dagligvarebutikkerne.

- Det er oplevelsesforretningerne, som kan tiltrække flere kunder. Det, at man kan komme og se noget, som er anderledes. I Nykøbing er eksempelvis Tullemor og B'nutzen spændende forretninger at komme ind i, for de findes ikke andre steder og giver oplevelser og værdi til kunderne, siger Poul Offersen, som synes, at handelslivet nu er inde i en positiv udvikling.

- Specielt i Nykøbing har der på det seneste været en positiv udvikling. Der er faktisk ikke nogen ledige butikslokaler. Corona har uden tvivl spillet en rolle. Flere har satset på at åbne butik her fremfor i storbyerne, siger Poul Offersen, som også syntes, at forretningerne er blevet bedre til at tale sammen.

Alt i alt ser det ud til, at det bliver en god sæson for handelslivet i Odsherred.

- Asnæs Centret skulle jo holde lukket i længere tid end andre, men her er der alligevel en forsigtig optimisme i retning af, at man måske kan nå at hente det tabte, siger Poul Offersen.