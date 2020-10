Se billedserie Byrådet må leve med, at økonomien i 2020 stadig er usikker på grund af corona-situationen. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Stor usikkerhed om røde corona-tal i regnskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor usikkerhed om røde corona-tal i regnskabet

Odsherred - 27. oktober 2020 kl. 20:04 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Corona-situationen vender op og ned på Odsherreds Kommune økonomi. Halvårsregnskabet var tirsdag aften til behandling i et digitalt møde i Odsherred Byråd, og selv om regnskabet udviser et mindreforbrug på grund af lavere aktivitet, så er forventningen, at man kommer ud med et corona-relateret merforbrug på 49,8 mio.kr. Man vedtog derfor at reservere i alt 33 mio. kr. til tre fagudvalg for at imødegå udgifter i relation til Covid-19. Hvis der kommer budgetoverskridelser, så kan pengene hurtigt frigives.

Men politikerne erkendte, at det ikke på nuværende tidspunkt kan siges så meget om, hvordan 2020-regnskabet ender.

- Det er noget vaskeligt at kigge på budgetterne i år, hvor blandt andet ældreområdet og jobcentret har haft svært ved at overholde de oprindelige budgetter, sagde borgmester Thomas Adelskov (S).

Allan Andersen (S) indrømmede, at den kommunale økonomi lige nu er svær at blive helt klog på.

- Det er rigtig frustrerende, at der er udmeldt et forventet underskud på 49,8 mio. kr., men det er hamrende svært at overskue. Forbrugsprocenterne er lavere end normalt for årstiden. Vi vil følge området meget tæt i de næste måneder, for vi skal ikke ud i nogle kedelige sager, og vi skal ikke gå i panik. Jeg håber ikke, at puljerne skal aktiviseres, men det får vi at se senere på året, sagde Allan Andersen.

Niels Nicolaisen (V) mente også, at tallene i regnskabet og prognosen for 2020 så noget dystre ud.

- Umiddelbart er det sørgelig læsning med udsigt til et merforbrug på næsten 50 mio. kr. Hvis vi stod i en normal situation, så havde vi fundet nogle besparelser og indført indkøbsstop, men størstedelen af afvigelserne skyldes Covid-19, sagde Niels Nicolaisen, som ærgrede sig over, at forvaltningerne ikke i tide får meldt mindreforbrug ind. Han understregede også, at de 17 mio. kr. - forskellen mellem de 33 reserverede millioner og knap de 50 mio. kr. - ikke ifølge ham skal bruges.

Arne Mikkelsen (SF) syntes, at sagsfremstillingens tal om et merforbrug på 49,8 mio. kr. umiddelbart virkede som en gyser.

- Men situationen er ikke normal. SF er enig med direktionen, når den skriver, at man skal sikre en stabil drift af organisation af hensyn til borgere og medarbejdere, sagde Arne Mikkelsen.

Julie Jacobsen (DF) pointerende også, at 2020 er usædvanlig.

- Vi skal ikke have nogle overraskelser i byrådet. Det har vi prøvet, og det er ikke sjovt, men vi viser rettidig omhu med at følge direktionens indstilling, for vi kan ikke vide, hvordan fremtiden ser ud, sagde hun.

Leif Egholm (Odsherred-listen) fremhævede, at man ikke skulle lade sig gribe af panik.

- Det er chokerende med et tilsyneladende merforbrug på 50 mio. kr. men vi kender jo ikke størrelsen af mindreforbruget. Vores likviditetsudvikling ser positiv, ud, men også den er baseret på nogen usikkerhed, sagde Leif Egholm.