Stor udrykning: Sejlbåd væltede rundt

I første omgang lød meldingen på en drukneulykke ude på havet. Det viste sig at være en katamaran-sejlbåd, som var væltet rundt, så en sejler var røget i vandet.

- Men heldigvis nåede vi dårligt at sejle ud fra Ordrup, før der kom en ny melding om, at sejleren selv havde fået vendt båden om, og var kommet sikkert ombord igen, fortæller indsatsleder Birgitte Krüger til Nordvestnyt.

Katamaranen befandt sig et godt stykke ude på havet i retning mod Sejerø, så sejlbåden var ikke sådan lige til at få øje på fra land.

- Vi skulle have været langt ud for at finde ham, hvis han ikke selv havde fået båden vendt rundt, siger Birgitte Krüger.