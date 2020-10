Stor turistattraktion: Folk skvatter for er godt ord

Det blev modtaget med stor forventning i Høve Bylaug, da Odsherred Kommune i maj i år besluttede at afsætte penge til en istandsættelse af den på visse steder mere end 100 år gamle trappe op til genforeningsstenen, i den ene af de to erhvervspakker, som blev vedtaget for at hjælpe erhvervslivet og sikre arbejdspladser under coronakrisen. Den nye trappe viste sig dog, at blive 3 gange så dyr, som de 100.000 kroner der var afsat til opgaven i erhvervspakken, og derfor valgte økonomiudvalget, at aflyse opgaven. Det har vakt skuffelse i Høve Bylaug, hvor man i mange år har haft ønske om at få en ny trappe til Esterhøj.