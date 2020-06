Rigspolitiet fastholder et forbud mod åbning af Vig tuske- og kræmmermarked trods det ændrede forsamlingsforbud. Foto: Mik

Stor skuffelse: Intet Vig-marked før september

Vig: Arrangørerne af Vig tuske- og kræmmermarked har holdt ekstra øje med deres mailboks og haft et ekstra øre ved telefonen i denne uge. Den 27. maj fik de Midt- og Vestsjællands politis tilladelse til at afholde kræmmermark, få dage efter fik de så besked om, at markedet ikke måtte afholdes på grund af forsamlingsforbuddet på ti personer. Da dette blev hævet til 50 personer, var der fornyet håb hos Vig-arrangørerne. Onsdag formiddag tikkede der dog en mail fra Rigspolitiet ind hos Midt- og Vestsjællands Politi, som slukkede det sidste håb hos arrangørerne i Vig.