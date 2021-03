Odsherreds Gymnasium håber, at det snart kan være fusioneret med EUC Nordvestsjælland.

Stor skolefusion på vej

Odsherred - 15. marts 2021 kl. 14:41 Af Christina Quist og Marianne Nielsen

Der er brug for en medspiller i et forpligtende parforhold, hvis visionen om et uddannelsescampus med en attraktiv tilbudsvifte i Asnæs, skal lykkes.

Efter nogle års tilløb tager bestyrelsen for Odsherreds Gymnasium nu skridt til at få undersøgt mulighederne for en fusion med EUC Nordvestsjælland.

Det sker, når bestyrelsen på sit møde i morgen eftermiddag, sætter skub i screeningsprocessen for at få afklaret fusionsmulighederne, fortæller bestyrelsesformand Morten Blomhøj til Nordvestnyt.

»Vi vil gå i gang med en screeningsansøgning. Det er første skridt, og er en henvendelse til undervisningsministeriet om der er juridisk mulighed for en fusion. Som reglerne er nu, er der sat et stop for fusioner, så der skal søges dispensation, men der er åbnet op for at søge om dispensation, og vores dialog med ministeriet efterlader et indtryk af, at imødekommenhed overfor det ønske,« siger Morten Blomhøj.

På et møde i næste uge konfirmeres screeningsansøgningen ligeledes i EUC Nordvestsjællands bestyrelse.

»Vi vil gerne sikre, at der er et godt uddannelsesmiljø i Odsherred Kommune. Det er visionen. Og det håber vi at kunne etablere ved at samle flere forskellige uddannelser i Asnæs,« siger Steffen Lund, der er direktør på EUC Nordvestsjælland.

»Vi har haft et rigtig godt samarbejde omkring etableringen af hhx på Odsherreds Gymnasium. Det har gjort, at vi gerne vil folde det samarbejde yderligere ud og sammen løfte stx og hhx. Vi tror, de vil være styrket af at være under én hat. Og vi gør det, fordi vi tror, det bliver mere bæredygtigt at drive uddannelse i Odsherred Kommune,« fortæller han.