Portrættet, der slap gennem nåleøjet til udstillingen på Frederiksborg Slot - »Da efteråret trak sine spor over din hud«. PR-foto

Stor nordisk portræt-udstilling: Kunstner slap igennem nåleøjet

Billedkunstner Sven Frøkjær-Jensen, født og opvokset i Hørve i det sydige Odsherred, med maler-atelier og galleri i sit sommerhus på Havnsø Strand, er sluppet gennem censurens nåleøje og har et portræt med i den nordiske portrætudstilling og -konkurrence »Portræt NU! 2021« på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, der åbner torsdag den 6. maj.

Først blev 354 kunstnere udvalgt til at møde personligt op med deres værker.

Til sidst blev feltet indsnævret til 151 portrætter og kunstnere, deriblandt Sven Frøkjær-Jensen og hans værk »Da efteråret trak sine spor over din hud«.

- Jeg har i de senere år arbejdet med at skildre mennesket og dets mangfoldighed, i portrætter og i mere fabulerende udtryk med fokus på de almenmenneskelige myter, som vi deler med hinanden.

- Det er derfor en stor oplevelse for mig, at et af mine portrætter har fået plads på slottet i år, siger Sven Frøkjær-Jensen.