På Vesterlyngvej har Ungeenheden base sammen med en lang række fagrupper, som samarbejder på tværs for at give unge de bedste vilkår for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Foto: Marianne Nielsen

Stor interesse for ungeindsatsen

Odsherred - 23. april 2018 kl. 20:13 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ungeenheden i Odsherred er blevet et populært udflugtsmål for kommuner rundt om i landet. Indenfor det seneste år har ungenehendens leder, Anders Vedberg taget imod op mod 25 delegationer fra kommuner, der ønsker at se nærmere på, hvordan indsatsen for Odsherreds unge er skuret sammen.

Den stigende interesse for »Odshererd-modellen« kommer i kølvandet på den såkaldte FGU-reform, som lige nu er under behandling som et lovforslag, men som allerede har opbakning fra folketingets partier.

Forventningen er at loven vedtages og derfor er landet kommuner i fuld gang med at implementere reformen.

- Vores ungeenhed har i den forbindelse fået rigtigt meget opmærksomhed. Vi fremhæves af både KL og Undervisningsministeriet, som en af de kommuner man bør kigge på i forholdet til etablering af en sammenhængende ungeindsats, og vi får vi mange henvendelser fra kommuner, der ønsker at besøge os, oplyser Anders Vedberg til Nordvestnyt.

Han fremhæver samtidig af Odsherreds Ungeenhed er en del af KLs inspirationsmateriale og fremhæves ved konferencer fro sin organisering.

I den kommende uge kommer Billund Kommune på besøg. Det er anden gang, og denne gang tager de nogle af deres politikere med for at mødes med politikere i Odsherred, der spiller en central rolle på ungeområdet. Billund-politikerne vil derfor komme til at hilse på formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), Lis Ingemann, der er tidligere formand for UTA 2-udvalget og Thomas Nicolaisen (R), der er formand for det nye §!17 stk 4-udvalg, der skal følge FGU-reformen til dørs i Odsherred.