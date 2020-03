Artiklen: Stor interesse for Nykøbing-boliger

Det var nogle af de emner, som optog de omkring 100 borgere, som torsdag aften på Nykøbing Skole - den tidligere Nordgårdsskole - hørte om lokalplanen og byggeplanerne for området, der ligger ved Getsøvej i Nykøbing. Mødet var arrangeret af Odsherred Kommune og OK-Fonden.

En lokalplan for området er i offentlig høring. Området, der er placeret op til det gamle vandtårn, er på 74.000 kvadratmeter og består af fem byggefelter der afgrænses af eksisterende bebyggelse, vandtårnet, vådområder og luftledninger.

OK-Fonden er klar til at bygge 20-25 almene ældreboliger i et seniorbofællesskab og en snes andelsboliger i området, hvis der er interesse for det. Intet er dog besluttet endeligt endnu, og fonden har endnu ikke købt jorden.