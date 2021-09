Stor glæde på museum

»Det er meget positivt med 125.000 kr. i støtte over de næste tre år. Endnu bedre er det at læse, at borgmester Thomas Adelskov har været i kontakt med regionsrådsformand Heino Knudsen. Vi ser frem til samarbejdet og ønsker efter vores flytning at invitere både kommunalbestyrelsen i Odsherred og regionsrådet på besøg for at vise museumssamlingen, som museet fik overdraget af region Sjælland, da psykiatrihospitalet lukkede i 2015. Det er også en stor glæde for de frivillige i museet, at vi nu får mulighed for at komme over i de historiske rammer i Grønnegården, med stor velvilje fra Gitte Klausen, som nu sætter lokaler i stand til museet,« siger hun.