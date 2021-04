Stor glæde i Asnæs Centret

De havde travlt, butiksejerne, i Asnæs Centret tirsdag. For efter 109 dage kunne de igen tage imod kunderne igennem hoveddøren. Storcentret åbnede igen efter, at specialbutikkerne måtte lukke lige før jul på grund af den tilspidsede corona-situation.

Brian Johansen, direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening, var tydeligvis rørt over at se centret igen blive fyldt med mennesker.

- 109 dage med nedlukning svarer næsten til 30 procent af året. Det skaber virkelig glæde rundt omkring i centret og i byen. At man nu lukker bagindgangene i centret, svarer jo lidt til, at man efter besættelsen, fjernede mørklægningsgardinerne. Det er en stemning af befrielse, siger Brian Johansen og fortsætter:

Nu gælder det om at komme ud med budskabet om, at centret er genåbnet.

- Vi vil markedsføre det i takt med genåbningen af samfundet. Det bliver ikke med bombastiske her-og-nu-tilbud, men det bliver oplysning om, at vi endnu er her, siger Brian Johansen.

- Der er jo rigtig mange københavnere, som arbejder hjemmefra i sommerhuset, og det har vi kunnet mærke. Vi kan ikke klage over omsætningen, og derfor har vi fra SuperBrugsen valgt at betale for centrets tre genstartskampagner, så vi understøtter de handlende, siger Brian Johansen, som også ser frem til, at der den 6. maj bliver åbnet i restauranter og cafeer, centrets hygge- og mødesteder.