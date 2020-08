I sidste uge blev det nyrenoverede, lyseblå gulv afsløret i idrætshallen i Vig. Inden længe bliver et andet stort ønske opfyldt, en foldevæg, der gør hallen fleksibel. Foto: Stefan Andreasen

Stor gave folder sig ud: Vig Festival opfylder stort ønske for idrætsforeninger

En donation på 350.000 kr. fra Vig Fonden, som Vig Festival hvert år indbetaler til, sikrer nu en foldevæg til idrætshallen i Vig Kultur- & Idrætscenter, så den kan inddeles i to afdelinger, en stor og en halvt så stor.

Et kæmpe ønske fra de lokale idrætsforeninger og hallens ledelse.

Et ønske, der har rumsteret, siden Vig Kultur- og Idrætscenter - som en moderne, fleksibel hal - blev udtænkt af idrætsforeningerne.

- Der var ikke råd til foldevægge. Kommunen har så år efter år lovet at sætte foldevæggene på driftsbudgettet, men man gjorde det ikke. Så nu ville vi ikke vente længere. Derfor søgte vi festival-fonden, og vi har været så heldige at få ja, siger Hanne Rosvald, formand for Vig Gymnastikforening.