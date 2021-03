Se billedserie Siden 1928 har Rørvig Mølle været ejet af Rørvig Naturfredningsforening, i dag af Rørvig By og Land, og nu skal den renoveres. Foto: Preben Moth

Stor donation i hus: Møllen tættere på restaurering

Odsherred - 07. marts 2021 kl. 06:45 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Restaureringen af Rørvig Mølle er et ambitiøst, men også nødvendigt, projekt, der skal sikre en fremtid for den smukke jordstående hollandske vindmølle fra 1842.

Møllen er Rørvigs vartegn, hvor der er blevet fortalt historier, malet mel og ikke mindst kysset mange kærlige læber gennem årene, men også en mølle, der har set bedre dage.

Derfor skal der laves nye møllevinger i lærketræ, krøjeværk skal skiftes, ny fodrem, højben skal fastgøres til ny rem og mølleakslen skal skiftes, for bare at nævne et udvalg af de restaureringsopgaver, der skal laves - og betales.

For det er dyrt at føre en lettere ramponeret mølle tilbage til fordoms smukhed. 6,3 mio. kr. lyder det samlede budget på, men nu er projektet endnu tættere på målet efter at den generøse Augustinus Fonden, har givet en donation på 750.000 kr., hvilket kommer efter at fonden allerede i 1999 støttede fornyelsen af mølleakslen med 100.000 kr, og det samlede støttebeløb er nu på over tre mio. kr.

Korpus elsker kulde Samtidig med glæden over den flotte donation, så har en del af møllefolkene været i Letland, for at følge de egetræer, der skal bruges til møllens korpus.

Og det ser godt ud, for kulden har været hård i Letland, og i modsætning til det lærketræ, der skal bruges til møllevingerne, og som skal tørre i flere år før det kan bruges, så skal egespånene skæres i det friskfældede træ og derefter tørres i et år, før det kan monteres på møllen.

Ifølge formanden for Rørvig By og Land, Anders Holst, forventes egetræsspånene at blive leveret til Rørvig inden sommerferien.

Den afsluttende behandling af træet sker først efter montering på møllen i 2022, og tørring af træet kommer til at ske i bevaringsforeningens gule telt på byggepladsen, og det er ikke en helt lille opgave, for hvert spån, og der er 16.000 styk, skal vendes tre til fire gange i tørretiden, hvilket møllelaugets medlemmer skal sørge for.