Hr. og fru formand (Simon Vagn Jensen og Mei Oulund) i det fiktive Rørvig Vinterbader-netværk (forkortet »Røv I Net«) crashede det gode selskab af inviterede kultur- og erhvervsfolk, politikere og venner af huset, og harcelerede over, at foreningen ikke var blevet hørt i byggeprocessen.

Stor billedserie: Rørvig Vinterbader-netværk crashede indvielsen af Odsherred Ny Teater

Da Odsherreds socialdemokratiske borgmester Thomas Adelskov skulle takke de store fonde, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Realdania, for milliontilskud til det nye teater og ønske Odsherreds borgere, sommerhusbeboere og turister tillykke med det nye visionære teaterhus i gågaden, spillede husorkestret »Når jeg ser et rødt flag smælde«.

- 40 millioner. Vor Herre bevares. Tænk, hvad man ellers kunne have fået for alle de penge. Så ville den gamle Irma-hal stadig have stået, som et monument i fin samklang med den trøstesløse parkeringsplads. Dengang havde man forstand på at bygge. Hold da kæft for noget l.....