Søndag var der drive-in koncert med Nice Guys på Den Rytmiske Højskoles friluftsscene - den første af en række koncerter.

Stor billedserie: Drive-in koncert med infernalsk horn-bifald

Odsherred - 17. maj 2020 kl. 18:22 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var oprindeligt horn med på Beatles-numre som »All you need is love« og »Penny Lane« - søndag kom der bil-horn i alle tænkelige tonearter med på hele setlisten, da Nice Guys gav drive-in Beatles-koncert med rock'n'roll, beat og ballader.

Det foregik fra Den Rytmiske Højskoles udendørsscene ved Vig.

Nice Guys-frontmand John Larsen opfordrede til at lave masser af larm med bilernes horn.

Som da pigerne skreg til Beatles-koncerterne i KB Hallen og overdøvede bandet.

Og opfordringen blev fulgt - blandt andet til »Drive My Car«.

Efter numrene lød et infernalsk bifald af bilhorn; som et løssluppent lyskryds med utålmodige italienske bilister.

Her var det tålmodige og glade koncertgængere, der sad smitte-sikrede i deres bil-kabiner og hørte Beatles-klassikere ved at tune bilradioen ind på 99.0 på FM-båndet.

Radio Odsherred sørgede for transmissionen - publikum sang med inde i bilerne.

Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred var hovedarrangør og stillede med frivillige, maksimum ti på pladsen ad gangen, der hjalp bilisterne på plads.

- På Mols Linjen skulle I holde lidt tættere. I dag har vi god corona-afstand, sagde højskole-forstander og medarrangør Lars Gjerlufsen.

Inden koncerten rullede en patruljevogn stille forbi for at sikre, at der ikke var flere end de 80 biler, som arrangementet var godkendt til.

Der var dog ingen fare for regelbrud - der var kun cirka 40 biler.

- Vi fik tilladelsen fra politiet sent, og det forsinkede vores markedsføring. Det går forhåbentlig meget bedre næste gang, for selve konceptet holder virkelig, lød det begejstret fra biblioteksleder Jesper Bertelsen.

Her er koncertens set-liste med Beatles-numre eller Beatles-relaterede sange:

»Long Tall Sally«

»Blackbird«

»Twist And Shout«

»All My Loving«

»Penny Lane«

»(Just Like) Starting Over«

»Handle With Care«

»Silly Love Songs«

»It Don't Come Easy«

»Something«

»Drive My Car«

»Hey Jude«

»Chuck Berry Medley«

»Still Got the Blues«

»I Feel Fine«

»Rip It Up«

»I'm a Believer«

»Here Comes the Sun«

»I Saw Her Standing There«