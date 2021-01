Se billedserie De ni Ulkerup-sjæle står i to grupper - syv af dem sammen, to figurer 25 meter derfra er på vej over til de andre. I rette lys opstår en mystisk, magisk stemning omkring figurerne med kutterne og symbolerne. Foto: Preben Moth

Stor billedserie: De mystiske Ulkerup-sjæle trækker stadig folk i skoven

Odsherred - 09. januar 2021 kl. 07:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

I år er det ti år siden, at Ulkerup-sjælene - en stentøjs-figurgruppe kreeret af billedkunstner Per Pandrup og keramiker Martin Nybo Jensen - blev stillet op ved resterne af en gammel skovlandsby i Ulkerup Skov ved Nykøbing Sjælland.

Siden 2011 har de 1,2 meter høje, mørke, kutteklædte, ansigtsløse figurer trukket tusinder af mennesker til stedet.

- Der kommer virkelig mange gæster specielt for at besøge Ulkerup-sjælene. Endnu flere her i corona-tiden, hvor mange bruger skoven mere, siger skovrider Jens Peter Simonsen.

- De syv af dem står ret tæt, cirka en meter imellem, så de overholder ikke de nye corona-krav om to meters afstand. Heldigvis kan de jo ikke bringe smitte videre, siger Jens Peter Simonsen.

Fæstebønderne i skovlandsbyen Ulkerup havde deres kvæg til at græsse i skoven, men i midten af 1700-tallet blev de ramt af kvægpesten og kom i gæld til kongen.

Effektiv skovdrift var også på vej frem, og i 1782 blev landsbyen nedlagt.

Bønderne fik erstatning og lov til at hugge tømmer til at bygge nye huse i Strandhusene ved fjorden tæt ved.

Sjælemøder i skoven Den nu afdøde arkitekt og billedkunstner Per Pandrup hørte som barn de mystiske, dragende beretninger om skovfolket, der blev flyttet, og om sjæle-møder i skoven, hvor de hvileløse Ulkerup-bønders sjæle samles i et ting og hvisker og løser problemer.

I 2000 begyndte han på malerier om temaet, og de dannede grundlag for små »sjæle-modeller«, som blev til de store, stentøjs-skulpturer, med metalglasur, udført i samarbejde med keramiker Martin Nybo Jensen.

- Ulkerup-sjælene er Per Pandrups billedliggørelse af historien om landsby-beboerne, der blev fordrevet; men deres sjæle hænger stadig i luften ved stedet, siger Jens Peter Simonsen.

- De fleste mennesker synes, det er rart at have et bestemt mål at gå efter på deres tur i skoven, og så har de hørt om Ulkerup-sjælene og går efter at finde dem. De synes, figurerne er spændende og flotte, og at de skaber en helt særlig stemning, fortæller skovrideren.

Fundament-rester blottet I en voldsom storm i 1981 væltede et skovområde i Ulkerup Skov, hvor der dukkede fundament-rester fra den gamle landsby op. Naturstyrelsen besluttede at fritlægge det fire hektar store område for at bevare det som et minde. Skovens gæster kan nu få en fornemmelse af landsbyens beliggenhed ved at gå rundt imellem bygningsresterne. I udstillingsbygningen er der et gammelt geodætisk kort over landsbyen, og der er en miniature-model af landsbyen og af Niels Jenssøns Gård.

Inden sin død nåede Per Pandrup at overdrage Ulkerup-figurerne til Odsherred Kommune, der nu har ansvaret. Ingen af figurerne er dog blev skadet på de 10 år, siger skovrideren.

Naturstyrelsen har givet permanent opholdstilladelse til figurerne i skoven.