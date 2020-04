Rengøringen blev stoppet i Odsherred Kommune den 30.marts på grund af corona virus, men nu synes at være på vej tilbage.

Stoppet rengøring på vej retur

Odsherred - 15. april 2020 kl. 15:18 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et virtuelt møde i dag bliver social- og forebyggelsesudvalget derfor orienteret om, at en genopstart af den nedlukkede rengøring er hastigt på vej, og det får hurtigt konsekvenser, lyder det fra kommunaldirektør, i Odsherred Kommune, Claus Steen Madsen.

»Jeg forventer at vi onsdag kan præsentere social- og forebyggelsesudvalget for en plan for genoptagelse af rengøringen, som så vil ske i dagene derefter,« siger han til Nordvestnyt.

Den 30.marts besluttede den kommunale administration i Odsherred Kommune at stoppe for rengøring hos de 850 borgere, der modtager rengøring som en kommunal ydelse.

Der skulle vises rettidig omhu fordi de statslige sundhedsmyndigheder varslede ekstraordinære udskrivelser af corona smittede borgere fra sygehusene i påskeugen.

Beslutningen kom til at berøre både de 590 borgere, der får rengøring udført af et privat firma, og de 304 borgere, der får gjort rent af kommunale medarbejdere.

At også de private aktører måtte stoppe, handlede om af efterleve et ligestillingsprincip, som den kommunale forvaltning er underlagt, og som skal følges uanset om det er til gunst eller det modsatte for parterne.

Samtidig var det den kommunale administrations vurdering, at det var nødvendigt at begrænse ikke-nødvendig aktivitet, som man mener rengøring er, ud og ind af borgernes hjem, for på den måde at være med til at mindste risikoen for smitte på tværs af borgernes hjem.

Ifølge centerchef Rikke Kragh Iversen, fra Odsherred Kommune, har der siden den 30.marts været tegn på en positiv udvikling af udbredelsen af COVID-19 smitte, og de kritiske funktioner i kommunen har været forskånet for COVID-19 smitte blandt medarbejderne og den ekstraordinære store udskrivelse af smittede borgere, som skulle håndteres i kommuneregi, er udeblevet.