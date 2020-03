Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov, får mulighed for at stoppe ældreomsorg midlertidigt, hvis corona situationen bliver værre. Foto: Per Christensen

Stopper ældre-hjælp ved corona kaos

Det var et enstemmigt social- og forebyggelsesudvalg i Odsherred Kommune, der torsdag eftermiddag gav borgmester Thomas Adelskov (S) magten til egenhændigt at godkende stop for en række ældreydelser.

Dog kun hvis corona-situationen bliver så kaotisk, at alle kommunale kræfter skal sættes ind til at hjælpe alvorligt syge borgere.

Ifølge udvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF), er status pt., at der ikke er meldinger om corona-syge medarbejdere i den kommunale hjemme- eller sygepleje, og at sygefraværet faktisk er faldet på psykiatriområdet, men også, at der er stor brug for at være velforberedte, hvis antallet af corona patienter stiger eksplosivt, og presset på den kommunale sygepleje stiger.