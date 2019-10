Stolt slotsejer vil fejre med sine ansatte

»Det er en pris, der glæder os meget på slottet, for det var et fornemt felt vi var oppe imod. D`Angleterre, Sanders og ikke mindst Nimb for at nævne nogle. Vi har længe arbejdet benhårdt for at komme op i superligaen for hoteller. At slå dem allesammen og vinde branchens pris for bedste luksushotel, det er virkelig noget, der giver stolthed og er en stor cadeau til alle kolleger på slottet. Fra 2005 har vores rejse været med høje ambitioner og de »flueben« vi har sat på trods af brand på slottet og meget andet. Michelin-stjerne og medlemskab af Relais & Chateaux for at nævne de seneste og mest synlige. Det er vi glade for på egne vegne, men også på hele områdets vegne. For hele Odsherred har været en del af slottets udvikling, ligesom vi håber, at slottets udvikling har haft betydning for Odsherred. uden vores mange gode samarbejder med lokale producenter og oplevelsesudbydere, havde vores produkt ikke været så stærkt, som det er,« siger han til Nordvestnyt.