Størst gevinst for boligejere i Odsherred

En bred politisk aftale på Christiansborg om sænkelse af ejendomsværdiskat og tilbagebetaling af for meget betalt boligskat, kommer til at forgylde boligejerne i Odsherred Kommune.

Ifølge borgmester, Thomas Adelskov (S), er Odsherred Kommune den kommune i landet, hvor den nye aftale får størst betydning, og ifølge skatteministeriets beregninger, så vil det betyde, at husejere i Odsherred Kommune med et hus, der er vurderet til 1,1 mio. kr. over årene til 2024 kan se frem til en samlet boligskattebesparelse på 7.200 kr.

Samtidig kan de se frem til at få tilbagebetalt 33.200 kr. i for meget betalt ejendomsskat, og det glæder borgmesteren.

»Det betyder jo, at de penge, som boligejerne i Odsherred har betalt for meget i mange år, nu tilbagebetales før staten i 2024 er klar med et nyt it-system, og det er både retfærdigt og godt. Det er jo rigtige penge, som borgerne kan bruge til øget forbrug, at få renoveret deres huse eller andet, og samtidig vil det uden tvivl stimulere lysten til at bosætte sig i Odsherred, så det er meget glædeligt,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.