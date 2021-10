14-årige Johanne Kia Aagesen opfordrer folk, der synes unge holder larmende fester, om at holde en respektfuld tonen når de henvender sig. Foto: Marianne Nielsen

Støjer og larmer: I behøver ikke råbe ad os

Odsherred - 13. oktober 2021 kl. 09:17 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

"Hey, unge og voksne i Nykøbing Sj. Jeg er godt klar over at vi unge i Nykøbing larmer en del med vores soundboks/højtaler når vi fester. Hvilket nok medfører, at en del ikke kan sove om natten. Os som unge ville sætte stor pris på, hvis I kom og sagde det til os, og bad os om at skrue ned. Især hvis det ville blive sagt på en sød måde".

Sådan lyder indledningen på 14-årige Johanne Kia Aagesens opslag i facebookgruppen "For os der bor i Nykøbing Sjælland og omegn" kort efter midnat natten til til søndag.

Problemstillingen er velkendt - ikke kun i Nykøbing, men i hele landet; unge støjer og forstyrrer natteroen for kvarterets beboere med deres store højtalere og højlydte måde at hygge og feste på.

Det fører ofte til brokkerier på Facebook fra "de voksne", der ikke kan forstå, hvorfor ungdommen ikke kan udvise lidt respekt og omtanke for andres behov.

Andre nøjes ikke med at beklage sig over de unges støjende adfærd på Facebook, og det er netop årsagen til 9.klasse-elevens opslag.

- Respektløst at råbe Johanne Kia Aagesen og omkring 20 andre unge - primært fra 9. klasse og 1.g'ere fra Odsherreds Gymnasium - var samlet til hygge og fest ved skaterbanen på Havnevej i Nykøbing, da en voksen øjensynligt havde fået nok af larmen, og besluttet sig for at tale med store ord til de unge.

- Og først kom der en mand hen til os, og råbte "Sluk for lortet, eller jeg smadrer anlægget" eller noget i den stil. Jeg tror han var halvberuset, men derfor mener jeg godt han kunne have talt stille og roligt med os om det. For så havde vi jo skruet ned. Men jeg synes, det var respektløs opførsel, uddyber hun overfor Nordvestnyt.

Den voldsomme anmodning om at dæmpe lydniveauet havde faktisk den modsatte effekt, og de unge fortsatte festlighederne.

- En times tid senere kom et par forbi. Den ene filmede og den anden råbte "Sluk lortet - jeg har ringet efter politiet". Jeg blev så frustreret, for det er jo voksne mennesker, der taler sådan. Derfor forsøgte jeg at skrive på Facebook, hvordan vi unge ser på det, fortæller hun.

- Vi ved godt vi larmer Til daglig går hun i 9. klasse på Nykøbing Skole og weekenderne bruger hun gerne sammen med klassekammerater og gymnasieelever. de vil gerne feste, men har ingen steder at være. Diskoteker og barer er lukket land til de fylder 18 år, og kommunen kan ikke tilbyde aktiviteter, hvor alkohol er involveret.

- Vi har en Messengergruppe, hvor vi aftaler, hvor vi mødes. Det er mest rundtomkring i Nykøbing. Vi har været en del ved bålhuset ved vandtårnet, hvor vi havde en aftale med en nabo, at vi skulle skrue ned, når hun lyste med en lommelygte. Men nu er der sat skilte op med at man ikke må være der efter kl. 22 og højtalere er forbudt, fortæller Johanne Kia Aagesen.

Hun og vennerne ved godt at de larmer, at højtalernes volumen forstyrrer nattesøvnen for nogen, men mener også, at de voksne bør have forståelse for, at de mangler områder, hvor de må og kan være uden at genere nogen.

- Med opslaget på Facebook håber jeg, at vi kan få en bedre tone mellem os. Og respekt. Folk skal ikke være bange for at komme hen til os, og bede os pænt om at skrue ned. Jeg kan jo ikke tale for alle unge, men at råbe og skrige efter os, har vi ikke ikke så meget respekt for, siger hun.

- Hvor må vi være? Med 181 kommentarer til Johannes opslag, har hun i hvert fald ramt et emne, der kan få folk til tasterne. Hun har fået både opbakning og ros for at give indblik i de unges tankegang, men også modtaget en del beskeder med spørgsmål om, hvorfor de ikke kan samles til private fester i stedet for at samles på offentlige steder.

Johanne tror dog ikke på, at forældrene har lyst til at huse 20-30 unge mennesker til fest i weekenderne, så de kunne komme indenfor i varmen.

- De ville blive trætte af det, og jeg tror også at de måske synes det er nemmere, at vi er udenfor. Vi har ikke noget imod at være udenfor. Vi hygger os, passer på hinanden og følges ad hjem på cykel eller til fods. Vi holder sammen, siger hun.

En fest uden musik fra en højtaler, eller en fest, der slutter når sidste tog går fra Nykøbing, ser hun heller ikke for sig.

- Musik fra en telefon? Så dør festen, og det sidste tog går jo fra Nykøbing 23.32 - det er alt for tidligt. Så vi mangler et sted, hvor vi kan være uden at genere, siger hun.