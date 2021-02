Støjbergs exit ærgrer, men ingen overraskelse

Niels Nicolaisen er Venstres gruppeformand i byrådet i Odsherred Kommune, og han er ikke overrasket over, at Inger Støjberg har meldt sig ud af partiet, men han ærgrer sig over det.

»Det var ventet, så det kommer ikke som en overraskelse for mig. Hvis ikke man har formandens tillid, så er det naturligt, at man ikke længere ønsker at være en del af holdet. Jeg beklager Inger Støjbergs udmeldelse, men jeg tror det er det rigtige. Hvis der skal skabes bare lidt ro i Venstres gruppe på Christiansborg. Jeg håber, at der nu igen kan fokuseres på at føre politik. Der er i den grad brug for en slagkraftig opposition og det håber jeg, at Venstre nu igen kan koncentrere sig om,« siger han.