Sommerhusene er tiltrækker mange mennesker i år, og det har også givet en del støjgener.

Støj plager sommerlandet

Odsherred - 14. juli 2020 kl. 10:24 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En indbydende natur, ro og hygge sammen med familien.

Sådan har mange forventningsfulde sommerhusgæster det, når de nærmer sig sommerhuset i Odsherred.

Men i år har der været usædvanlig mange støjepisoder i herredet. Kommunikationsmedarbejder i Midt-og Vestsjællands Politi Camilla Broholm oplyser, at ordensmagten i weekenden kørte 11 gange til Odsherred på grund af klager over støjende naboer. I hele politikredsen var der 48 støjklager. I et tilfælde, ved Roskilde, blev der både uddelt en bøde og foretaget beslaglæggelse af et musikanlæg.

I de 11 tilfælde i Odsherred kunne politibetjentene ordne tingene i mindelighed.

- Vi tager henvendelserne meget alvorligt, og hvis dialogen mellem borgerne ikke nytter noget, og når vi får en anmeldelse om musik til gene, kører vi ud til stedet. Hvis vores anvisninger ikke bliver fulgt, har vi mulighed for at beslaglægge musikanlægget, siger Camilla Broholm, som fortsætter:

- Klagerne handler primært om unge, der holder fester eller kører rundt med soundbox på en trækvogn. Det er helt klart vores opfattelse, at langt de fleste forstår, at de skal skrue ned for musikken. De har bare ikke umiddelbart været opmærksomme på, hvor meget musikken kan genere andre.

Langt de fleste konflikterne opstår om aftenen, når naboerne skal i seng.

- Men vi har også eksempler på, at folk tager ophold i en have om formiddagen og skruer højt op for musikken, siger Camilla Broholm.

Morten Egeskov, direktør i Geopark Odsherred, som også står for udlejningen af sommerhuse i Feriepartner Odsherred, fortæller, at man i ét tilfælde har oplevet, at en sommerhuslejer var nødt opgive sit ferieophold og tage hjem på grund af voldsom støj fra nabosommerhuset.

- Støjen begyndte kl. 8 om morgenen og sluttede kl. 4 om natten, tre dage i træk. Familien måde derfor tage hjem før tid, fordi et lille barn ikke kunne sove på grund af støjen fra naboen. Det er bestemt ikke sjovt for os som feriehusudlejer, at en familie må tage hjem før tid, fordi der slet ikke bliver taget noget hensyn. Men vi er ikke snerpede, og folk skal skam også have lov til at holde en fest, siger Morten Egeskov, som fremhæver, at episoderne skal ses på baggrund af, at der er 27.000 sommerhuse i Odsherred.

- Vi skal huske proportionerne. Vi er mange i Odsherred lige nu. Alle sommerhuse er i brug, og vi har ikke nogen festivaler, og her er ikke noget natteliv, som der var engang, så på baggrund kan nogle unge jo få lyst til at holde deres egen festival. Forhåbentlig er det ikke et billede, der gentager sig. Jeg synes, at man som forældre har et ansvar for, at naboen også kan være der, hvis man låner sit sommerhus ud til sine børn og deres venner. Det er synd for de familier, som får deres sommerferie ødelagt, fordi nogle ikke kan tage hensyn, siger Morten Egeskov.

Feriepartner Odsherred lejer ikke selv sommerhuse ud til ungdomsgrupper.

- Det gør vi ikke, fordi vi har erfaring for, at det kan blive lidt for livligt, siger Morten Egeskov.