Artiklen: Stod i kø for at få en coronatest

Stod i kø for at få en coronatest

Der var travlt fra morgenstuden, da Region Sjælland tirsdag for første gang slog dørene til et mobilt corona-testcenter ved Falck-stationen på Vesterlyngvej i Nykøbing.

Han er iført visir, mundbind og handsker og sikrer, at en pose med et lille reagensglas bliver udstyret med testpersonens detaljer.

- Folk stod og ventede i morges, da vi kom. Til hverdag er vi i testcentret i Roskilde, men det er hyggeligt, at komme til Nykøbing og jeg tror, at vi ved at være her fanger nogen af dem, som måske ikke ville være kørt hele vejen til Roskilde, for at blive testet, siger han.