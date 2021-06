Stjerner daler over sublimt slotskøkken

Madanmelderen hylder blandt andet Jeppe Foldagers nyfortolkning af det nordiske køkken, han fremhæver morgenmaden med frække detaljer, perfekt dampede æg og brødcroutoner, der var helt oppe at ringe, og selvom han mente at vildtpølsen og Vejrhøjpølsen kom fra Vejle Kirkeby, så kan ingen være i tvivl om, at særligt elementerne af lokale råvarer faldt i den ellers kræsne madanmelders smag.

»Det er svært at bevare pessimismen, selv efter de corona-øretæver vi har fået det seneste års tid. Jeg er sindssygt stolt og glad over, at anmelderen, der bestemt ikke er hvem som helst og er kendt for sin skarpe pen og kritiske sans, anerkender vores udvikling og ambitioner. Jeg er rigtig glad for at han forstår og værdsætter den udvikling og kurs vi har sat i køkkenet, hvor vi boltrer os i Lammefjordens terroir med perfektion og sans for begavet luksus. På slottet er vi meget glade og taknemmelige, og jeg er meget stolt af mine medarbejdere, og så synes jeg der er grund til at sige tillykke til hele Odsherred. Dette er en kæmpe anerkendelse af hele områdets kultur, natur og gastronomi,« siger han.