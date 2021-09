Der er stor branding-værdi i at få tildelt en Michelin-stjerne. Men ikke alene for restauranten. Foto: Preben Moth

Stjerne-hæder har stor lokal værdi

Odsherred - 14. september 2021 kl. 09:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mandag aften fastholdt både Dragsholm Slot og Frederiksminde i Præstø deres plads i Michelin Guiden med hver en stjerne. Det vakte naturligt nok glæde i begge køkkener, men det sender også en branding-bølge ud over lokalområdet.

Der er stor værdi i at modtage en - eller flere - stjerner i dækfirmaet Michelins madguide. Ikke kun for restauranterne, der modtager stjernerne, vurderer Jesper Zeihlund, direktør for Nationale Center for Lokale Fødevarer, NCLF.

- Når restauranter som Dragsholm og Præstø, der begge går meget op i at bruge lokale råvarer, får stjerner i Michelin Guiden, så er det en enorm bekræftelse af, at der i lokalområdet er et kulinarisk grundlag ud over det normale. Det er med til at synliggøre råvarer af gastronomisk høj kvalitet, siger han.

Nationalt Center for Lokale Fødevarer er en forening, der med base i Annebergparken ved Nykøbing arbejder at fremme lokale fødevarer og skabe vækst i lokalområder ved hjælp af lokale fødevarer.

I direktørens optik avler michelin-opmærksomheden på restauranterne måske ikke landmands-millonærer, men det giver en lokal optimisme og stolthed.

- Michelin er et virkelig stærkt brand. Det har en enorm brandingværdi for andre end restauranten, for selvom landmanden ikke bliver rig af at levere til michelin-restauranter, bliver de en del af en fortælling om, at området har råvarer af høj gastronomisk kvalitet. Andre kan bruge det at tiltrække eksempelvis nye spændende virksomheder til området, flere turister og inspirere andre i området til at gå efter stjernerne.

Udklækkede kokketalent Ved mandagens uddeling af Michelin-stjerner, havde Dragsholm Slot en stor andel i en hæder til tidligere souschef, Christoffer »Hvide« Sørensen, der fik guidens anerkendelse som »Årets Unge Kokketalent«.

- Stor cadeau til Christoffer. Han har virkelig fortjent det, og han er virkelig et talent, som jeg tror man vil komme til at høre meget mere til, siger Mads Bøttger, der har haft »Hvide« i køkkenet i godt og vel otte år, indtil han fornylig fik muligheden for at blive chefkok på den københavnske restaurant Studio.

- Han har evnen til at inspirere den næste generation, sagde Gwendal Poullennec i sin præsentation at kokketalentet, og på Dragsholm Slot vil Mads Bøttger vil ikke blive overrasket, hvis den anerkendelse byttes ud med en stjerne til næste år.

Om andre stjerner vil glimte på gourmet-himlen i Odsherred, vil tiden vise.

- Der vil komme flere. Det tror jeg på, spår NCLF-direktøren.

