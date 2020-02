I dag fældede Retten i Holbæk dom over tre rumænske mænd tiltalt for kobbertyveri på NKT i oktober sidste år. Foto: Marianne Nielsen

Artiklen: Stjal et ton kobber på NKT: Her er dommen

Tre rumænske mænd blev idømt fængselsstraffe på fire måneder hver for indbrudstyveri den 18.-20.oktober, og for at have krænket husfreden på naboejendommen, hvor de brugte en del timer på at skrælle kappen af kobberet.