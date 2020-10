Stine sparkede sig bagi om søndagen

- Vi har oplevet at have en konfirmation her i restauranten en lørdag, samtidig lavet mad ud af huset til en anden konfirmation og haft et sølvbryllup om aftenen, dengang vi måtte have flere i restauranten. Om søndagen skulle jeg sparke mig bagi for at komme ud af sengen, for der var jeg godt nok træt, fortæller Stine Laker, der var sammen med sin partner Charly Jensen om den bedrift i Restaurant Bothwell.