Stine Zachariassen vandt det første slag

- Det er jeg selvfølgelig meget glad for, siger Stine Zachariassen, hvis sag mod kommunen kommer for retten i januar 2022.

Odsherred Kommune havde forlangt, at hundepensionen skulle ophøre den 1. april, efter at byrådsflertal tidligere havde afvist at give dispensation fra afstandskravene. Stine Zachariassen mener, at miljø-og klimaudvalget tidligere har givet dispensation, og derfor har hun indbragt sagen for retten.

- Jeg var rystet over, at kommunen kunne få sig selv til at meddele forbuddet pr. 1. april, når der var en verserende retssag. Så nu er der altså givet opsættende virkning, således at Stine fortsat kan passe hunde. Det er foreløbig en sejr for retfærdigheden i denne sag, som vi i Nyt Odsherred har stået last og brast om, siger Helge Fredslund.