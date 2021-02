Se billedserie Jakob Jensen (V) vil gerne have Lea Wermelin på banen i sagen om Dansk Tangs kvaler med langsommeligt kystdirektorat.

Stiller spørgsmål til minister om langsommeligt kystdirektorat

Odsherred - 26. februar 2021 kl. 06:40 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Sagen om Kystdirektorat, der med langsommelig sagsbehandling, kvæler initiativ og virkelyst for iværksætterne i Dansk Tang, bliver nu ført til Miljøminister Lea Wermelins bord.

I forbindelse med Nordvestnyts omtale af Dansk Tangs kvaler med at få Kystdirektoratets tilladelse til at etablere tangfarme tæt på kysten i Nykøbing Bugt og midlertidige tilladelse til tangfarm ved Rørvig, der afholder investorer fra at gå ind i projektet, har fået Venstres Jakob Jensen på banen,.

Han oplyser til avisen, at han har bragt problemstillingen op via et skriftligt spørgsmål til ministeren.

»Hvad vil ministeren gøre ved problemstillingen med langsom sagsbehandling i Kystdirektoratet, der omtales i artiklen "Langsomt direktorat kvæler grønne virksomhedsdrømme« lyder formuleringen til ministeren fra Venstremanden.

- Det er klart, at bureaukrati i Kystdirektoratet skal ikke hindre etablering af investeringer i gode lokale grønne arbejdspladser. Det bliver vi nødt til at få gjort konkret noget ved, uddyber han og fortsætter:

- Det er vigtigt for innovationslysten i Danmark. Det er vigtigt for den grønne omstilling, og det er ikke mindst vigtigt, når der er tale om arbejdspladser i de mere tyndt befolkede områder. Mange taler om, at Danmark skal hænge bedre sammen - her er så muligheden for at vise det konkret, siger han videre.

Også Rasmus Horn Langhoff (S) har nævnt sagen for ministeren tidliger e på året, ligesom borgmester Thomas Adelskov (S) har været i brechen for tang-iværksætterne fra Nykøbing.