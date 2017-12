Stik den: Juleudsmykning med snekanoner i haven

Se billedserie En lysende julemand hilser på de forbipasserende på Thoustrupvej i Havnebyen, hvor snekanoner sørger for hvid jul. Foto: Marianne Nielsen

Odsherred - 06. december 2017 Af Marianne Nielsen

I år bliver julen helt bestemt hvid i Havnebyen. I hvert fald på toppen af Thoustrupvej, hvor brugsuddeleren i Kundby, Thomas Schwaner med frue, bor.

De senere år har parret gjort alt, hvad de kunne, for at skabe julehygge til gælde for både dem selv og områdets beboere. Og i år topper han juleudsmykningen med snekanoner i haven, som på bestemte tidspunkter af døgnet sprøjter en slags tørret skum ud et kvarter af gangen.

- Det er første år med snekanoner. Vi lægger cirka 50 procent til hvert eneste år med forskellige ting, fortæller han.

Det hele begyndte, fordi der ikke rigtig var julestemning nok i havnebyen efter Thomas Schwaners smag, og derfor tog han sagen i egen hånd.

- Der var ikke nogen, der gjorde noget i Havnebyen. Jeg elsker lyd og lys og alt, hvad der kan blinke, er fantastisk. Og så fik jeg overtalt min kone til at være lige så åndssvag som mig, fortæller han.

Hustruen står for at få julestemningen i top indendørs, og her er kommer selv fru kartoffelavler Gertrud Sand til kort. I Havnebyen nøjes de nemlig ikke med en enkelt stor kasse med julepynt.

- Det er også stukket af indenfor. Alt hvad der er udenfor, er lige så åndssvagt indenfor. For hun går også all in på julepynt. Vi har gran hængende ned fra loftet, beskriver brugsuddeleren, der henter inspiration både i Danmark og udlandet.

- Jeg er fascineret af dem, der fortæller en historie med deres julelys. Vores er meget amerikansk præget med lys i alle mulige farver. For mig skal det blinke og signalere, at her sker der et eller andet, fortæller manden, der køber ny juledekoreringen til huset allerede i august, hvor de første indkøb bliver gjort.

Kan du overgå Thomas Schwaners julepyntede hus og have? Send et foto af din vildeste juleudsmykning til marianne.nielsen@sn.dk