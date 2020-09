Se billedserie OK-Fonden er klar til at etablere to bofællesskaber på Getsøvej i Nykøbing, nu hvor en lokalplan åbner op for muligheden for nybyggeri. Dronefoto: Preben Moth Foto: Foto: Preben Moth

Stigende interesse for bofællesskaber

Odsherred - 08. september 2020

I Egebjerg er en øko-landsby under udvikling med fællesskabet i fokus for indbyggerne, og i næste uge holder OK Fonden informationsmøde om mulighederne for at flytte i et moderne kollektiv på Getsøvej i Nykøbing.

I det hele taget er ideen om at bo i et tæt fællesskab med andre, et tankesæt, der vinder frem i Odsherred.

Bosætningskonsulent i Odsherred Kommune, Nastasja Ernst, fortæller, at hun oplever flere henvendelser omkring bofællesskaber, og særligt et opslag på facebooksiden »Vejen til Odsherred« i slutningen af juli, gav stof til eftertanke hos bosætningskonsulenten.

- Jeg blev kimet ned. Det overraskede mig meget. Det kommer altid lidt i bølger og først tænkte jeg nå-ja, men mange kunne godt tænke sig at bo i en form for fællesskab, men syntes det var svært at finde rundt i de muligheder der er.

Der efterlystes et overblik - også over de mindre bofællesskaber, hvor der måske kun er et par familier, der går sammen, fortæller hun.

I facebook-opslaget beskriver hun muligheden for at bo tæt på naturen og sammen med andre og viser et eksempel med en stor gård i Stårup.

- Jeg var overrasket over, at der var så stort et behov, så vi vil se om vi ikke kan reagere på det. Måske i form af noget matchmaking, siger Nastasja Ernst.

Bosætningskonsulenten mærker ikke kun en øget interesse for bofællesskabsmulighederne - også persongruppen, der henvender sig, er under forandring,

- Henvendelserne kommer fra en blandet gruppe, og det er mit indtryk at det ikke nær så mange seniorer som det har været før. Mere enlige kvinder i 30-40-års alderen med børn, som gerne vil noget andet end at bo i en lejlighed i København, noterer hun sig

Borgermødet som OK-Fonden arrangerer torsdag d. 17. september 2020 tager udgangspunkt i den nye lokalplan for området ved Getsøvej i Nykøbing Sjælland.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre nybyggeri i det smukke område omkring vandtårnet.

Og her er det fondens intention at etablere to nye bofællesskaber. Et for seniorer målrettet aldersgruppen over 50 år uden hjemmeboende børn og et bofælleskab for alle aldre opført som andelsboliger med plads til både singler og børnefamilier.