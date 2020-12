Stier ved byggeplads er forsvundet

Han er på ingen måde utilfreds med de nye naboer, men det undrer ham, at der i forbindelse med byggeriet er blevet ændret på to offentlige stier omkring byggeriet.

- Du kan se stien her. Den plejede at være fire meter bred. Nu er over halvdelen af den blevet inddraget til haverne i de nye huse, siger Jens Hertz.

Han har studeret de godkendte lokalplaner for området, og kan se stierne optegnet på oversigtsbillederne i planerne over området, og det har forvirret ham.

- Jeg er ikke ude på at skyde skylden på nogen. Jeg vil bare gerne have en forklaring på, hvor stierne er blevet af, og hvorfor det ikke har været sendt ud i høring, hvis de er blevet nedlagt, siger han.

Det eneste svar han indtil videre har fået fra Odsherred Kommune, er en standard kvittering for, at Trafikteamet har modtaget henvendelsen.

Skolebørn må op ad mudret skrænt

- Jeg kan for så vidt være græsk katolsk. Jeg bruger ikke stien, og kunne i princippet bare være glad for, at der ikke længere vil være gående langs min have. Men jeg kan jo se, at der hver dag er især skolebørn, som benytter stien på vej til og fra skole. Tidligere kunne de gå og cykle uden problemer, i dag skal de op ad en mudret skrænt. Ellers må de tage stien ud til Kroenborgvej, hvor der er meget trafikeret. Det kan da ikke være meningen, når nu stierne burde være der, siger Jens Hertz.