Stokkebjerg skov

Stenkastende trold, de flotteste bøgetræer og en nærmest paradisisk strand

Det knaser så herligt under fødderne, suser i træerne og øjnene fanger hurtigt den blå himmel, to naturligt bugtede skovbække, pulverfint strandsand, fjordens blanke vand og en meget stor sten med med en helt særlig historie.

Vi er i den 75 hektar store kystskov, Stokkebjerg skov, ikke langt fra Egebjerg, og det er ren luksus for folk med hang til enestående natur, beliggende i et bakket morænelandskab skabt under den sidste istid, og inde midt i skoven kan man gå på opdagelse i resterne af et gammelt kongeligt jagtslot.

I jorden foran os er der gravet et hul, det er grævlinge, sporene gemmer sig under nedfaldsbladene, for mens hund og ræv bunker sand når de graver, så laver grævlingen den fineste »bobslædebane« af jord, og det er nemt at se forskel.

Landets flotteste bøgetræer Og så er det tid til at knejse. Sådan helt stille, lettere andægtigt og med øjnene i brug. Vi står foran nogle af landets flotteste bøgetræer, de op til 40 meter høje Europabøge.

Født i 1823, næsten strippet for grene, lidt af en lækkerbisken for enhver savværksejer, men de bliver hvor de står, og i egetræerne tæt ved piler de små fugle, træløbere, op og ned af træstammen for at pikke insekter fra træets riflede bark.

I hine tider boede trolden Lumb i Lumsås. Han gik og blev olm i sulet af kirkeklokkerne fra Egebjerg Kirke, og en dag da han var i marken samlede han den største sten han kunne finde og kastede den mod kirken, men sigtede åbenbart for lavt, for stenen, der kaldes Lommestenen, ligger nu i vandet ved Stokkebjerg, og for dem, der ikke tror på trolde, så er stenen en mindst lige så fantastisk historie om, hvordan isen transporterede den fra Sverige under den seneste istid.