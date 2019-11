Se billedserie Inga Juul (tv.) var med til at indføre aktivitetsdagen i 1990. Her ses hun på aktivitetsdagen i 2015. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Stem på VHG Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stem på VHG

Odsherred - 17. november 2019 kl. 14:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal repræsentanter fra Vallekilde-Hørve Gymnastikforening (VHG) stå på podiet i Boxen i Herning den 4. januar 2020? Her findes nemlig vinderen af Danskernes Idrætspris ved et stort DR-show - og VHG er stadig med i dysten.

VHG er nomineret for sin aktivitetsdag, som foregår hvert år - den første fredag i september. Danskernes Idrætspris er et samarbejde mellem e-Boks, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DR P4. Den 4. december afslutter afstemningen, og de tre projekter, som har fået flest stemmer, går videre til landsfinalen i Herning. Her udpeger DIF's bestyrelse den endelig vinder.

Indtil den 4. december kan man afgive sin stemme på danskernesidraetspris.dk.

VHG gik denne uge videre i konkurrencen, og det har fået spændingen til at stige i Hørve og Vallekilde. Og ikke mindst hos en af ankerpersonerne bag aktivitetsdagen, Inga Juul. Hun var med til at indføre aktivitetsdagen i 1990, da hun arbejdede som lærer på Hørve Skole. Og som gymnast havde hun et ben i begge lejre. I dag er hun en af tre personer, som udgør formandskabet i VHG.

På aktivitetsdagen, som involverer 80 frivillige voksne, kan 500 børn i alle aldre prøve kræfter med forskellige slags idrætter, blandt andet tennis, fodbold, skydning og gymnastik.

- Da vi indførte aktivitetsdagen, var det for at give børnene en bedre fornemmelse af, hvad de ville gå til. Det er ikke altid så nemt at beslutte sig. I stedet for at skolerne selv havde deres idrætsdag, så lavede VHG idrætsdagen for skolerne. På den måde fik vi viste børnene, hvad der var af muligheder om vinteren, siger Inga Juul, som glæder sig over, at overbygningseleverne i Fårevejle Skole også deltager.

- Det var rart at blive nomineret til prisen, men nu bliver det jo endnu mere spændende. Vi håber selvfølgelig, at mange vil stemme på os. Vi fejrer jo 90 års fødselsdag i år (den 14. december, red.) , så nomineringen falder på et godt tidspunkt, smiler Inga Juul.