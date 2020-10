Steen Jørgensen og guitarist Rune Kjeldsen spillede for kun 50 publikummer i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, blandt andet det legendariske nummer »Let Your Fingers Do The Walking«, som Sort Sol afprøvede på samme scene tilbage i 1992. Privatfoto

Steen Jørgensen tilbage i Pakhuset: Det var her kæmpehit blev afprøvet

Rocksangeren Steen Jørgensen afslørede til lørdagens intense koncert i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, at det var netop på denne scene, at han og Sort Sol tilbage i 1992 - i en sangskrivnings-periode mellem »Flow My Firetear« i 1991 og »Glamourpuss« i 1993 for første gang afprøvede et nyt nummer, der senere skulle blive bandets største hit og ét af de mest ikoniske i dansk rock.

- There is a liquid sky all over the world. Tonight it comes for your body. It comes to set your soul alight...