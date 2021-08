Se billedserie Det kan nok være at regeringen får stoppet sygeplejerske-strejken med et indgreb, men vreden hos sygeplejerskerne er fortsat meget stor.

Send til din ven. X Artiklen: Statsministeren mister støtter, og sygeplejersker overvejer at sige op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Statsministeren mister støtter, og sygeplejersker overvejer at sige op

Odsherred - 27. august 2021 kl. 06:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I juni var sygeplejerske Anne Marie Sommer med til demonstration i København. Omkring 5.000 sygeplejersker var samlet til protest, og da de gik gennem Købmagergade, i København, stod den på kuldegysning. Omkring dem stod folk og klappede, mens de råbte opmuntrende ord.

Sygeplejerskerne havde tydeligvis folkets opbakning, men i medierne om aftenen, så det helt anderledes ud, og den store demonstration blev dårligt omtalt.

Nu har regeringen besluttet, at de vil stoppe sygeplejerskenes strejke med et lovindgreb, men flere penge får de ikke i lønposen, og Anne Marie Sommer er vred og dybt skuffet.

»Under hele coronapandemien har jeg været en stor støtte af regeringens håndtering, og jeg var overbevist om, at man ville se og anerkende det kæmpe arbejde vi laver hver eneste dag. Men nu bliver vi blankt afvist, og det pisser mig af. Jeg er virkelig skuffet. Vi er nok de pæne piger i hverdagen, men vi er ikke dumme. Nu har regeringen og arbejdsgiverne lukreret på sygeplejerskernes strejke, og har sparet en masse penge, og så kommer de med en løsning, der bare vil forhøje lønefterslæbet. Lige nu har jeg mest lyst til at sige op, oven på det her har jeg slet ikke lyst til at være sygeplejerske, men det gør jeg jo ikke. Men helt ærligt, vi var gode nok til at blive sendt ud i en pandemi uden værnemidler, mens resten af Danmark var hjemme, og vi passede på de syge, men når vi så gerne vil have ligeløn, så får vi intet,« siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen skal heller ikke regne med Anne Marie Sommers stemme.

»Jeg har støttet Mette Frederiksen, også dengang med minksagen, men jeg var naiv, for jeg troede at hun havde min ryg. Det havde hun så ikke, og det kan godt være at vi er de store tabere lige nu, men det bliver Mette Frederiksen også, for hun mister mange støtter. Jeg støtter hende i hvert fald ikke længere, og sådan tror jeg at virkelig mange sygeplejersker har det,« siger hun.

Anne Marie Sommer slår fast, at hun er meget glad for sit arbejde som hjemmesygeplejerske, men hun føler sig også lidt til grin.

»I en periode har det jo været sådan, at nødberedskabet er bedre normeret end vores almindelige normering, og jeg skal indrømme, at jeg føler mig temmelig meget til grin, når jeg er på vagt med vikarer, der tjener op til 100 kr. mere i timen end jeg gør. Danmark bør saftsuseme ikke bare være der, hvor vi erkender et problem med ligeløn, men ikke gør noget ved det,« siger hun.