Statister strømmer til tv-serie

- Det er virkelig dejligt, at så mange har henvendt sig for at være med. Jeg er meget tæt på at have besat alle pladser på mine lister nu. Der er stadig brug for et par børnefamilier, som kan være »realistiske familier« på besøg i Sommerland Sjælland, så vi ikke skal til at sammensætte enkelt-personer som en familie, siger statist-koordinator Marie Limkilde.