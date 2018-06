Nicoline Lizzie Lund har valgt at stævne Odsherreds Efterskole, fordi hun for tre år siden blev blufærdighedskrænket på skolen. Foto; Martin Hoffmann Kønig

Nicoline stævner kendt efterskole efter krænkersag

Odsherred - 09. juni 2018

137.738,20 kroner vil 20-årige Nicoline Lizzie Lund have tilbagebetalt fra Odsherreds Efterskole i Fårevejle. Skolen nægter, og derfor stævner hendes advokat skolen inden for et par dage.

Dagbladet Nordvestnyt har set stævningens ordlyd, og her slås det fast, at skolens ledelse forholdt sig ansvarspådragende passive, da de blev bekendt med at en lærer havde blufærdighedskrænket den dengang 15-årige pige.

Ifølge stævningen betød sagen, at pigen blev udsat for alvorlige psykiske belastninger, og i forhold til skolens ansvar skriver advokaten i stævningen, at der var tale om en ung pige, der blev udsat for et overgreb af sin skolelærer, hvorefter hun havde det mod at gå til sin skoleleder, hvorefter hun oplevede, at sagen »... bliver fejet ind under gulvtæppet og hun bliver ignoreret og må fortsætte med i dagligdagen at skulle gå ved siden af den pågældende lærer.«

Advokatfuldmægtig Leif Donbæk Thomsen har udarbejdet stævningen på vegne af Nicoline Lizzie Lund, og for ham er sagen helt klar.

- Èn ting er, at skolen kan slippe for at skulle bøde for selve sagen, men de skal da i det mindste ikke også tjene penge på, at deres elever blev blufærdighedskrænket, og derfor stævner vi skolen for at få ophævet skoleafgiften. Der er jo tale om en skole, der hyper sig som en fagligt ambitiøs skole, der er dyr, og som fremhæver sig selv som en eliteskole, men det har jo slet ikke været tilfældet her, siger han til Nordvestnyt.

Læreren blev i april 2017 dømt skyldig i at have blufærdighedskrænket fem elever, og han blev straffet med betinget fængsel i tre måneder.

Ifølge domsbogen fra Retten i Holbæk erkendte skoleleder Tom Hagedorn, at han blev gjort bekendt med Nicoline Lizzie Lunds oplevelse af episoden, og at han talte med den nu dømte lærer om sagen, men at han i øvrigt ikke gjorde mere ved det på daværende tidspunkt.

Til Nordvestnyt siger skolelederen, at han ikke har modtaget nogen stævning, og at han, hvis den skulle blive sendt, tager den med sindsro.

